На The Best Awards за "своих" голосовали меньше, чем против – англичане вообще забыли своего представителя
В голосовании за лучшего игрока 2023 года The Best FIFA Football Awards были номинированы 12 футболистов, представлявших 11 разных стран.
Мы посмотрели, за кого голосовали представители этих стран и поставили ли они во главу угла "своих". Напомним, что участие в голосовании принимали капитана и главные тренеры национальных сборных, а также по одному представителю медиа.
Кто ставил на первое место "своих"?
Как ни странно, таких было достаточно много, но все же меньше противоположной стороны. Отметились здесь Испания и Норвегия, которые полным составом (и тренер, и капитан, и журналист) отдали первые места своим игрокам.
- Аргентина (Лионель Скалони) – Лео Месси и Хулиан Альварес в ТОП-2
- Франция (Дидье Дешам) - Килиан Мбаппе
- Бельгия (Доменико Тедеско) - Кевин Де Брюйне
- Испания (Мората) – Родри.
- Испания (Де Ла Фуэнте) – Родри.
- Испания (журналист) – Родри
- Норвегия (Мартин Эдегор) – Эрлинг Голланд.
- Норвегия (Столе Солбаккен) - Эрлинг Голланд
- Норвегия (журналист) – Эрлинг Голланд
- Нигерия (Ахмед Муса) – Виктор Осимхен
- Нигерия (Жозе Пезейру) – Виктор Осимхен
- Португалия (Пепе) – Бернарду Силва
- Грузия (Вилли Саноль) - Хвича Кварацхелия
- Грузия (журналист) - Хвича Кварацхелия
Кто не поставил на первое место "своих"?
Здесь стоит отметить, что большинство если не ставило соотечественника/подчиненного первым, то отдавали ему место в ТОП-3. И только представители Англии не упомянули Деклана Райса, не отдав ему ни одного места в тройке лучших.
- Аргентина (Лео Месси) - Эрлинг Голланд (Хулиан Альварес третий)
- Аргентина (журналист) - Илкай Гюндоган (Месси третий, Альварес вне ТОП-3)
- Франция (журналист) - Эрлинг Голланд (Мбаппе 3-й)
- Бельгия (Ромелу Лукаку) - Лео Месси (Де Брюйне вне топ-3)
- Бельгия (журналист) - Эрлинг Голланд (Де Брюйне третий)
- Хорватия (Лука Модрич) – Лео Месси (Брозович третий)
- Хорватия (журналист) – Лео Месси (Брозович третий)
- Германия (Юлиан Наггельсман) – Килиан Мбаппе (Гюндоган второй)
- Германия (журналист) - Эрлинг Голанд (Гюндоган вне топ-3)
- Нигерия (журналист) - Эрлинг Голланд (Осимхен третий)
- Португалия (Роберто Мартинес) – Марцело Брозович (Бернарду второй)
- Португалия (журналист) – Эрлинг Голланд (Бернарду третий)
- Грузия (Гурам Кашия) – Лео Месси (Кварацхелия третий)
- Англия (Гарри Кейн) - Лео Месси (Райс вне топ-3)
- Англия (Гаррет Саутгейт) - Эрлинг Голланд (Райс вне топ-3)
- Англия (журналист) - Эрлинг Голланд (Райс вне топ-3)
Кроме Лео Месси из самих номинантов голосовали также Килиан Мбаппе (отдал первое место аргентинцу) и Илкай Гюндоган (его победителем стал Эрлинг Голланд).
Следует отметить, что в списке респондентов отсутствует голос от тренера сборной Хорватии. На ISPORT также можно узнать, кто из известных капитанов сборных проголосовал за Месси.
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