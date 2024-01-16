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На The Best Awards за "своих" голосовали меньше, чем против – англичане вообще забыли своего представителя

ISPORT рассказывает о том, как голосовали друзья номинантов на награду.
Сегодня, 11:00
Эдегор и Голанд, Райс и Месси со Скалони / Getty Images
Эдегор и Голанд, Райс и Месси со Скалони / Getty Images

В голосовании за лучшего игрока 2023 года The Best FIFA Football Awards были номинированы 12 футболистов, представлявших 11 разных стран.

Мы посмотрели, за кого голосовали представители этих стран и поставили ли они во главу угла "своих". Напомним, что участие в голосовании принимали капитана и главные тренеры национальных сборных, а также по одному представителю медиа.

Кто ставил на первое место "своих"?

Как ни странно, таких было достаточно много, но все же меньше противоположной стороны. Отметились здесь Испания и Норвегия, которые полным составом (и тренер, и капитан, и журналист) отдали первые места своим игрокам.

  • Аргентина (Лионель Скалони) – Лео Месси и Хулиан Альварес в ТОП-2
  • Франция (Дидье Дешам) - Килиан Мбаппе
  • Бельгия (Доменико Тедеско) - Кевин Де Брюйне
  • Испания (Мората) – Родри.
  • Испания (Де Ла Фуэнте) – Родри.
  • Испания (журналист) – Родри
  • Норвегия (Мартин Эдегор) – Эрлинг Голланд.
  • Норвегия (Столе Солбаккен) - Эрлинг Голланд
  • Норвегия (журналист) – Эрлинг Голланд
  • Нигерия (Ахмед Муса) – Виктор Осимхен
  • Нигерия (Жозе Пезейру) – Виктор Осимхен
  • Португалия (Пепе) – Бернарду Силва
  • Грузия (Вилли Саноль) - Хвича Кварацхелия
  • Грузия (журналист) - Хвича Кварацхелия

Кто не поставил на первое место "своих"?

Здесь стоит отметить, что большинство если не ставило соотечественника/подчиненного первым, то отдавали ему место в ТОП-3. И только представители Англии не упомянули Деклана Райса, не отдав ему ни одного места в тройке лучших.

  • Аргентина (Лео Месси) - Эрлинг Голланд (Хулиан Альварес третий)
  • Аргентина (журналист) - Илкай Гюндоган (Месси третий, Альварес вне ТОП-3)
  • Франция (журналист) - Эрлинг Голланд (Мбаппе 3-й)
  • Бельгия (Ромелу Лукаку) - Лео Месси (Де Брюйне вне топ-3)
  • Бельгия (журналист) - Эрлинг Голланд (Де Брюйне третий)
  • Хорватия (Лука Модрич) – Лео Месси (Брозович третий)
  • Хорватия (журналист) – Лео Месси (Брозович третий)
  • Германия (Юлиан Наггельсман) – Килиан Мбаппе (Гюндоган второй)
  • Германия (журналист) - Эрлинг Голанд (Гюндоган вне топ-3)
  • Нигерия (журналист) - Эрлинг Голланд (Осимхен третий)
  • Португалия (Роберто Мартинес) – Марцело Брозович (Бернарду второй)
  • Португалия (журналист) – Эрлинг Голланд (Бернарду третий)
  • Грузия (Гурам Кашия) – Лео Месси (Кварацхелия третий)
  • Англия (Гарри Кейн) - Лео Месси (Райс вне топ-3)
  • Англия (Гаррет Саутгейт) - Эрлинг Голланд (Райс вне топ-3)
  • Англия (журналист) - Эрлинг Голланд (Райс вне топ-3)

Кроме Лео Месси из самих номинантов голосовали также Килиан Мбаппе (отдал первое место аргентинцу) и Илкай Гюндоган (его победителем стал Эрлинг Голланд).

Следует отметить, что в списке респондентов отсутствует голос от тренера сборной Хорватии. На ISPORT также можно узнать, кто из известных капитанов сборных проголосовал за Месси.

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