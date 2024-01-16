Легенда Ромы может заменить Моуриньо в качестве главного тренера

Итальянская Рома ищет нового главного тренера после решения расстаться с Жозе Моуриньо.

Как сообщает Фабрицио Романо, среди претендентов на освободившуюся должность есть легенда "волков" Даниэле де Росси. Бывший хавбек столичного клуба является главным кандидатом для руководства "джалоросси".

Будет ли с де Росси или любым другим потенциальным наставником подписан полноценный контракт или ему присвоят приставку И.О. на данный момент остается неизвестным.

У Даниэле есть всего один опыт работы главным тренером на данный момент, однако, он был крайне неудачным. 40-летний специалист проработал в СПАЛе 4 месяца в период с октября 2022 по февраль 2023 и за 17 матчей добыл всего 3 победы, сыграв вничью 6 раз и проиграв 8 раз.

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