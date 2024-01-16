iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда Ромы может заменить Моуриньо в качестве главного тренера

Даниэле де Росси в списке кандидатов на освободившееся место.
Сегодня, 11:27
Даниэле де Росси / Getty Images
Даниэле де Росси / Getty Images

Итальянская Рома ищет нового главного тренера после решения расстаться с Жозе Моуриньо.

Как сообщает Фабрицио Романо, среди претендентов на освободившуюся должность есть легенда "волков" Даниэле де Росси. Бывший хавбек столичного клуба является главным кандидатом для руководства "джалоросси".

Будет ли с де Росси или любым другим потенциальным наставником подписан полноценный контракт или ему присвоят приставку И.О. на данный момент остается неизвестным.

У Даниэле есть всего один опыт работы главным тренером на данный момент, однако, он был крайне неудачным. 40-летний специалист проработал в СПАЛе 4 месяца в период с октября 2022 по февраль 2023 и за 17 матчей добыл всего 3 победы, сыграв вничью 6 раз и проиграв 8 раз.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Даниэле Де Росси

Статьи по теме

Моуриньо уволили из Ромы Моуриньо уволили из Ромы
Французский квартет Милана сделал все для победы над Ромой Французский квартет Милана сделал все для победы над Ромой
Лидер Ромы получил очередную травму Лидер Ромы получил очередную травму
Моуринью назвал причину поражения Ромы от Лацио Моуринью назвал причину поражения Ромы от Лацио
Помочь журналистам

Видео

Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол
Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Бокс13:36
Лунин попал в сферу интересов Баварии
Европа13:10
Соперник Шахтера в Лиге Европы намерен подписать вингера середняка АПЛ
Европа13:09
Сердечный мармелад: Мудрик сделал милый подарок фанату перед матчем в АПЛ
Европа12:36
Футбол сегодня: матчи Кубка Азии и африканских наций, Ювентус в Серии А, Кубок Испании
Европа12:33
Клубы Эредивизи, Ла Лиги и МЛС заинтересованы в подписании вингера МЮ
Бокс12:14
Камбосос обратился к Ломаченко после анонса их боя
Европа12:04
Манчестер Юнайтед летом может подписать одноклубника Миколенко
НБА11:50
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Дэвис и Вембаньяма возглавили рейтинг
Бокс11:30
Усик - Фьюри: полный андеркард вечера бокса
Европа11:27
Легенда Ромы может заменить Моуриньо в качестве главного тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK