Реал ведет активную работу над трансфером Холанда
Реал активно готовится к возможному переходу форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда. Об этом сообщает издание Cadena SER.
Испанский клуб ведет переговоры с нападающим и использует посредников для общения с "горожанами". Мадридцы следуют подобному сценарию, который был успешно использован при переходе Джуда Беллингема.
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При этом, сам англичанин поддерживает контакт с Холандом, и, судя по данным издания, не высказывает негативных мнений о Реале.
План "сливочных" включает достижение соглашения с Манчестер Сити на фиксированную сумму, не зависящей от курса.
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