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Равное количество баллов: какая причина, почему Месси обошел Холанда в голосовании The BEST Award

Капитаны выручили аргентинскую звезду.
Вчера, 23:55
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА был признан нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.

Аргентинский футболист набрал равное количество очков, как и форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд.

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Месси обошел норвежца благодаря тому, что за него проголосовало больше капитанов, чем за Эрлинга: 13vs11.

Третье место в голосовании занял Килиан Мбаппе из ПСЖ.

Ранее стало известно, как голосовали Ярмоленко и Ребров на The BEST Award.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Эрлинг Холанд

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