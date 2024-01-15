Равное количество баллов: какая причина, почему Месси обошел Холанда в голосовании The BEST Award

Лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА был признан нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.

Аргентинский футболист набрал равное количество очков, как и форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд.

Читай также: Лучшая футболистка, символическая сборная, лучший тренер: все женские награды The Best FIFA

Месси обошел норвежца благодаря тому, что за него проголосовало больше капитанов, чем за Эрлинга: 13vs11.

Третье место в голосовании занял Килиан Мбаппе из ПСЖ.

Ранее стало известно, как голосовали Ярмоленко и Ребров на The BEST Award.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!