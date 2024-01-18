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Жирона - Райо Вальекано 3:1: обзор матча и результат игры 17.01.2024

Каталонцы на своем поле уверенно обыграли соперника.
Сегодня, 00:25
Жирона - Райо Вальекано, Twitter Girona
Жирона - Райо Вальекано, Twitter Girona

В среду, 17 января, в рамках 1/8 финала Кубка Испании Жирона принимала Райо Вальекано. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Уже в первом тайме каталонцы решили все вопросы касаемо путевки в следующий этап турнира. Кристиан Стуани отличился дублем, а Дэйли Блинд довел показатель на табло до неприличного.

Виктор Цыганков, Twitter Girona
Виктор Цыганков, Twitter Girona

Гости сумели сократить отставание от соперника, однако на большее их не хватило. Итог - уверенная победа и проход Жироны в 1/4 финала Кубка Испании.

Отметим, украинский хавбек каталонцев Виктор Цыганков провел на поле 60 минут и не отличился голом или ассистом, а форвард Артем Довбик провел весь матч на скамейке запасных.

Статистика матча Жирона - Райо Вальекано 1/8 финала Кубка Испании 

Жирона - Райо Вальекано 3:1
Голы: Стуани, 15, 19 пенальти, Блинд, 26 - Нтека, 36

Ожидаемые голы (xG): 2,11 - 1,27
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 16 - 18
Удары в створ: 8 - 4
Фолы: 10 - 12

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Испании Райо Вальекано Жирона

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