Жирона - Райо Вальекано 3:1: обзор матча и результат игры 17.01.2024

В среду, 17 января, в рамках 1/8 финала Кубка Испании Жирона принимала Райо Вальекано. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Уже в первом тайме каталонцы решили все вопросы касаемо путевки в следующий этап турнира. Кристиан Стуани отличился дублем, а Дэйли Блинд довел показатель на табло до неприличного.

Виктор Цыганков, Twitter Girona

Гости сумели сократить отставание от соперника, однако на большее их не хватило. Итог - уверенная победа и проход Жироны в 1/4 финала Кубка Испании.

Отметим, украинский хавбек каталонцев Виктор Цыганков провел на поле 60 минут и не отличился голом или ассистом, а форвард Артем Довбик провел весь матч на скамейке запасных.

Статистика матча Жирона - Райо Вальекано 1/8 финала Кубка Испании

Жирона - Райо Вальекано 3:1

Голы: Стуани, 15, 19 пенальти, Блинд, 26 - Нтека, 36

Ожидаемые голы (xG): 2,11 - 1,27

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 16 - 18

Удары в створ: 8 - 4

Фолы: 10 - 12

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!