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Жирона намерена выкупить некогда дорогостоящего воспитанника Барселоны

Карлес Аленья не прочь присоединится к Цыганкову и Довбику.
Сегодня, 13:27
Карлес Аленья / Getty Images
Карлес Аленья / Getty Images

Жирона намерена усилить центр поля воспитанником Барселоны Карлесом Аленьей, пишет инсайдер Нил Сола.

Контракт 26-летнего хавбека с Хетафе истекает этим летом, и клуб хотел бы, чтобы игрок отработал его до конца. Однако сам Карлес хочет перейти в Жирону сейчас.

В текущем сезоне Аленья отыграл 18 матчей, в которых отличился одним голом и четырьмя ассистами. Трансфермаркт оценивает хавбека в три млн евро.

Отметим два интересных момента. Во-первых, Карлес может сыграть правого вингера, но вряд ли он станет реальным конкурентом Виктору Цыганкову.

А во-вторых, когда-то хавбек считался чуть ли не вундеркиндом, в 2019 году Тоттенхэм был готов выкупить Аленью за 70 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Реал готов предложить Лунину долгосрочный контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона

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