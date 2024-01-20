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Немецкий топ-клуб установил неприятное антидостижение

РБ Лейпциг впервые более чем за пять лет проиграл 2 домашних матча подряд
Вчера, 22:08
РБ Лейпциг / Getty Images
РБ Лейпциг / Getty Images

В рамках 18 тура чемпионата Германии РБ Лейпциг дома встретился с леверкузенским Байером.

В концовке матча "быки" упустили ничью из-за гола Пьеро Инкапи в следствии чего клуб установил неприятное антидостижение.

Свой прошлый домашний матч коллектив Марко Розе тоже проиграл. Тогда Айнтрахт победил со счетом 0:1.

Таким образом, РБ Лейпциг дважды подряд уступил в родных стенах в рамках чемпионата Германии впервые за последние 5 лет и 8 месяцев. Тогда немецкий клуб также уступил Байеру (1:4) и проиграл Хоффенхайму (2:5).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер РБ Лейпциг

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