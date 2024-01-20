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Испугался шимпанзе и потрогал питона: Одноклубник Мудрика посетил зоопарк в Дубае

Палмеру провели экскурсию в известном заповеднике.
Вчера, 22:22
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Хавбек Челси Коул Палмер решил отдохнуть в Дубае во время небольшой паузы в чемпионате Англии.

Футболист не только позагорал и поплавал в бассейнах, но и посетил местный контактный зоопарк, где ему удалось сфотографироваться со львом и потрогать питона.

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Самым забавным эпизодом данного путешествия стало видео, на котором Коул держит на руках обезьяну, однако из-за резкого ее движения и крика игрок сильно испугался и сразу передал шимпанзе гиду.

Напомним, в текущем сезоне на счету 21-летнего англичанина девять голов и четыре ассиста в 17-ти матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси зоопарк Коул Палмер

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