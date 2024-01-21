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Анчелотти: Все время разговариваю с Луниным и Кепой. Они счастливы

Итальянец снова высказался о конкуренции между украинцем и испанцем.
Сегодня, 21:58
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

После поединка между Альмерией и Реалом наставнику "сливочных" Карло Анчелотти снова пришлось высказываться на тему ротации Андрея Лунина и Кепы Аррисабалаги.

По словам итальянского специалиста, оба футболиста довольны своим текущим положением.

"Я все время разговариваю с Кепой и Луниным. Они счастливы и спокойны.

Я не привык проводить ротацию голкиперов. Но такая ситуация уже была - с Касильясом и Диего Лопесом. Тогда это было неплохо. Надеюсь, сейчас все получится так же".

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Также Анчелотти отметил, что команда должна улучшить игру в защите.

"Они много пропускают? Это то, что мы должны оценить.

Мы должны быть более твердыми и решительными в защите", - сказал Анчелотти.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Андрей Лунин Кепа Аррисабалага

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