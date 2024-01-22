WhoScored и SofaScore назвали Довбика лучшим игроком матча Жирона - Севилья

Оба статистических портала остались под впечатлением от игры Артема.

В рамках 21 тура чемпионата Испании Жирона в прекрасном стиле разгромила Севилью при помощи хэт-трика Артема Довбика и гола Виктора Цыганкова.

Именно Довбик стал игроком матча по версиям авторитетных статистических порталов WhoScored и SofaScore. Первый сайт оценил игру Артема в 9.7 балла, а второй ресурс поставил форварду 9.2.

Виктору Цыганкову WhoScored и SofaScore поставили 7.7 и 7.4 соответственно.

Напомним, что Довбик стал игроком матча и по версии Ла Лиги.

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