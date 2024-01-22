Довбик - лучший игрок матча Жирона - Севилья по версии Ла Лиги

Болельщики отметили украинца за его хэт-трик.

В рамках 21-го тура чемпионата Испании Жирона победила Севилью со счетом 5:1.

Хэт-триком в данном матче отметился Артем Довбик, что не осталось незамеченным болельщиками местного первенства.

Украинский форвард с большим отрывом выиграл голосование на официальном сайте Ла Лиги и забрал звание игрока матча.

Отметим, что хэт-трик Довбика стал самым быстрым в истории для украинцев, выступавших в топ-5 лигах.

Стоит также сказать, что второй украинец в составе каталонцев Виктор Цыганков тоже не ушел с поля без забитого гола.

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