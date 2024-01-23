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Новичок Реала хочет покинуть клуб из-за обиды на Анчелотти

Гюлер может отправиться в аренду.
Сегодня, 17:01
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Арда Гюлер хочет покинуть мадридский клуб, пишет Sport.es.

В матче против Альмерии Анчелотти позвал игрока разминаться, но по итогу так и не выпустил на поле.

Напомним, что в текущем сезоне турецкий хавбек провел на поле 67 минут, пропустив большое количество времени из-за травм.

Кроме того, после матча с Альмерией Гюлер обиделся на Анчелотти. Теперь у него есть два пути: либо проглотить обиду и ждать своего времени, либо отправиться в аренду.

Издание утверждает, что молодой турок склоняется ко второму варианту.

Ранее также сообщалось, что Реал продлил контракт с ключевым защитником.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арда Гюлер

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