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Реал продлил контракт с ключевым защитником

Милитао заключил новое долгосрочное соглашение с клубом.
Сегодня, 15:55
Милитао подписал новый контракт / realmadrid.com
Милитао подписал новый контракт / realmadrid.com

Мадридский Реал объявил о продлении контракта с основным защитником команды Эдером Милитао.

Как сообщает официальный сайт "сливочных", новое соглашение с 26-летним бразильцем рассчитано до 30 июня 2028 года.

Напомним, что Милитао выступает за Реал с лета 2019 года. В составе мадридцев защитник провел 143 матча, в которых забил 11 голов и сделал пять ассистов. Вместе со "сливочными" он выиграл девять трофеев, включая два чемпионства и Лигу чемпионов.

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В нынешнем сезоне Милитао принял участие только в одном матче в середине августа прошлого года, после чего отсутствовал из-за повреждения крестообразных связок колена.

Ранее сообщалось, что Реал готов предложить голкиперу Андрею Лунину долгосрочный контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эдер Милитао

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