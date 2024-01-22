Лидер Реала призвал сажать расистов в тюрьму

Вингер Реала Винисиус Жуниор придумал меру наказания для расистов.

"Простые разговоры ничего не изменят" – это слова Меньяна. Пришло время сажать расистов в тюрьму, чтобы им было стыдно за то, кем они являются".

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"Я благодарю тех, кто действительно поддерживает нашу борьбу. И сожалею о тех, кто выступает только с пустыми словами, чтобы завоевать симпатии прессы. Всегда с тобой, Меньян", – написал Винисиус в твиттере.

"Solo hablar no cambiará nada". Estas son palabras de Maignan. Ya es hora de encarcelar a los racistas para que tengan verguenza de quien son.



Agradezco a quienes realmente apoyan nuestra lucha y lamento a quienes sólo aparecen con palabras vacías para ganarse la simpatía de la… https://t.co/a63M8ygo6c — Vini Jr. (@vinijr) January 21, 2024

В текущем сезоне на счету бразильца пять голов и один ассист в 12-ти матчах Ла Лиги.

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