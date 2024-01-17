Анчелотти оценил игру Винисиуса в недавних матчах

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался об игре вингера клуба Винисиуса Жуниора.

"Винисиус вернулся на свой лучший уровень после травмы. Ему потребовалось некоторое время. Он забивал в Суперкубке по-разному".

Читай также: BLM в деле: Винисиус набил на всю спину татуировку с известными чернокожими спортсменами

"Он учится играть в центре так же хорошо, как и на фланге, что делает его еще более опасным. Он гораздо менее предсказуем, меняет позицию и хорошо комбинирует с Родриго. И то, что он сказал после матча с Барселоной, понравилось мне даже больше, чем три гола", – сказал итальянец в интервью ESPN.

Напомним, в матче за Суперкубок Испании Винисиус отличился хет-триком в ворота Барселоны (4:1).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!