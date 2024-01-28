Челси и ряд европейских топ-клубов заинтересованы в услугах форварда Лилля

Французский Лилль вскоре может остаться без своего лидера.

Как сообщает издание Telefoot, в услугах канадца Джонатана Дэвида заинтересованы Челси, Атлетико, Милан и Наполи. Названные клубы пристально следят за ситуацией вокруг форварда.

"Доги" уже выставили ценник на Джонатана. Претендентам на 24-летнего футболиста придется заплатить за нападающего не менее 60 млн евро.

Стоит сказать, что Дэвид также отреагировал на интерес к его персоне европейских топ-клубов, заявив, что ему это льстит.

"Когда вы молоды, это клубы, за которыми вы следите, это клубы, о которых вы думаете. Это лестно. Я ценю это. Как мы говорим каждый год, посмотрим, что нас ждет в будущем", - сказал игрок.

В текущем сезоне на счету исполнителя 26 матчей во всех турнирах, где он забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

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