Жирона всерьез нацелилась на подписание одноклубника Ярмолюка

Жирона присоединилась к борьбе за полузащитника Брентфорда Фрэнка Оньеку. Об этом сообщает Evening Standard.

Кроме испанского клуба, интерес к 26-летнему нигерийцу проявляют Реймс, Фулхэм и Эвертон, но "шмели" не собираются отпускать игрока в аренду к прямым конкурентам в АПЛ.

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Брентфорд готов рассмотреть лишь полноценную продажу своего игрока, который в данный момент выступает на Кубке Африки.

В текущем сезоне на счету 26-летнего нигерийца один ассист в 16-ти матчах АПЛ.

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