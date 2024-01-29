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Жирона всерьез нацелилась на подписание одноклубника Ярмолюка

Каталонцам нужен Оньека.
Сегодня, 14:20
Фрэнк Оньека / Getty Images
Фрэнк Оньека / Getty Images

Жирона присоединилась к борьбе за полузащитника Брентфорда Фрэнка Оньеку. Об этом сообщает Evening Standard.

Кроме испанского клуба, интерес к 26-летнему нигерийцу проявляют Реймс, Фулхэм и Эвертон, но "шмели" не собираются отпускать игрока в аренду к прямым конкурентам в АПЛ.

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Брентфорд готов рассмотреть лишь полноценную продажу своего игрока, который в данный момент выступает на Кубке Африки.

В текущем сезоне на счету 26-летнего нигерийца один ассист в 16-ти матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд Жирона

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