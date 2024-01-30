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Не сыграет с Ярмолюком: Норвежский вундеркинд провалил медосмотр в Брентфорде

Антонио Нуса не станет игроком "пчел".
Сегодня, 11:44
Антонио Нуса / Getty Images
Антонио Нуса / Getty Images

Английский Брентфорд отказался от подписания норвежского таланта Антонио Нусы.

Как сообщает Бен Джейкобс, трансфер Нусы из Брюгге в стан "пчел" сорвался из-за того, что 18-летний вингер провалил медосмотр. Отмечается, что во время медосмотра у Антонио выявили проблемы со спиной и коленями.

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Отмечается, что проблемы с коленами могут быть довольно серьезными и влиять на игру футболиста на протяжении всей его карьеры.

Стоит сказать, что Брентфорд был готов заплатить за норвежца 30 млн фунтов, что стало бы их трансферным рекордом.

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