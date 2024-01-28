Брентфорд Ярмолюка обошел Тоттенхэм в борьбе за одного из главных талантов Европы
Антонио Нуса выбрал "пчел".
Английский Брентфорд смог подписать одного из главных талантов Европы.
Как сообщает Фабрицио Романо, "пчелы" выиграли у Тоттенхэма гонку за 18-летнего Антонио Нусу из Брюгге. Норвежец перейдет в стан коллектива Томаса Франка предстоящим летом.
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Сумма трансфера составила 30 млн евро. Финансовые детали личного контракта на данный момент остаются неизвестными, как и срок соглашения.
В текущем сезоне перспективный вингер провел 28 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав три результативные передачи.
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