Фулхэм - Эвертон 0:0: обзор матча и результат игры 30.01.2024
Команды разделили между собой очки.
Во вторник, 30 января, в рамках 22-го тура АПЛ Фулхэм принимал Эвертон. Игра завершилась вничью со счетом 0:0.
Большую часть игры хозяева контролировали ход событий, создавая опасные моменты у чужих ворот, но и гости не составились в стороне. Лишь невезение на решающей стадии атаки привели команды к такому исходу.
Что же касается выступления украинца Виталия Миколенко, то он провел провел на поле все 90 минут, не отличившись результативными действиями.
В текущем сезоне на счету 24-летнего фулбека два гола в 16-ти играх АПЛ.
Статистика матча Фулхэм - Эвертон 22-го тура АПЛ
Фулхэм - Эвертон 0:0
Ожидаемые голы (xG): 1,82 - 1,25
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 25 - 21
Удары в створ: 6 - 3
Фолы: 6 - 12
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