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Многократный чемпион Германии может стать банкротом

У Шальке огромные финансовые проблемы.
Сегодня, 18:37
Шальке / Getty Images
Шальке / Getty Images

Немецкий Шальке, еще недавно игравший в элитном дивизионе страны, может стать банкротом.

Как сообщает издание Sky Sport Deutschland, у гельзенкирхенцев долги в размере около 165 млн евро и если они вылетят в третий дивизион, то не смогут пройти атестацию от немецкого футбольного союза.

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В таком случае, клубу не выдадут лицензию на участие в третьей Бундеслиге и Шальке придется объявить банкротство, начав новую страницу своей истории с аматорского футбола, а именно с лиги земли Рейна, которая является одной из лиг, находящейся на шестом уровне немецкой футбольной пирамиды.

Стоит отметить, что "кобальтовые" являются семикратным чемпионом Германии, однако, последнее чемпионство клубом было добыто еще в 1958 году. Сейчас коллектив Карела Герартса находится на 15 месте во второй Бундеслиге, однако, у идущих на 16 и 17 строчках брауншвейгского Айнтрахта и Ганзы Росток также 20 очков.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шальке

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