Рома подпишет конкурента Коваленко

Итальянская Рома усилит линию полузащиты молодым талантом.

Как сообщает Фабрицио Романо, "волки" оформили переход Томмазо Бальданци из Эмполи на полноценной основе. Итальянец побойдется столичному клубу в 10 млн евро + 5 млн евро бонусами.

Бальданци подпишет контракт на 5 лет. Финансовые детали личного соглашения Томмазо с римлянами остаются неизвестными.

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Романо отмечает, что владельцы Ромы в лице Дена и Раяна Фридкиных лично приложили все возможные усилия, чтобы обеспечить подписание 20-летнего игрока.

Стоит сказать, что в текущем сезоне атакующий хавбек провел 14 матчей, забив 2 гола.

Также необходимо упомянуть, что Бальданци был одним из конкурентов украинца Виктора Коваленко за место в старте Эмполи.

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