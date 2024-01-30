Рома объявила о подписании бывшего защитника Манчестер Сити

Испанский левый защитник Анхелиньо, права на которого принадлежат Лейпцигу, продолжит карьеру в Роме.

Римский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании 27-летнего футболиста на правах аренды до конца нынешнего сезона - до 30 июня 2024 года.

Также в договоре предусмотрена опция выкупа игрока, которая, по неофициальной информации, составляет 5 миллионов евро.

В составе римской команды испанец будет выступать под 69-м номером.

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Напомним, что Анхелиньо принадлежит Лейпцигу с 2021 года, когда был выкуплен у Манчестер Сити после аренды.

Первую часть текущего сезона испанский защитник провел на правах аренды в Галатасарае. За турецкий клуб он провел 19 матчей, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Рома может подписать конкурента Коваленко.

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