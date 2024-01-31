Барселона - Осасуна 1:0: обзор матча и результат игры 31.01.2024

В среду, 31 января, в рамках 20-го тура Ла Лиги Барселона принимала Осасуну. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил нападающий каталонцев Витор Роке. Бразилец вышел на поле на 62-й минуте и уже спустя пару десятков секунд замкнул навес в штрафную.

Благодаря данной победе Барселона поднялась на третью строчку турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 47 очков.

В свою очередь на счету Осасуны всего 26 баллов и 12-я строчка в испанском чемпионате.

Статистика матча Барселона - Осасуна 20-го тура Ла Лиги

Барселона - Осасуна 1:0

Гол: Роке, 63

Ожидаемые голы (xG): 2.24 - 0.95

Владение мячом: 68% - 32%

Удары: 16 - 8

Удары в створ: 4 - 1

Фолы: 8 - 11

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