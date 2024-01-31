iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона - Осасуна 1:0: обзор матча и результат игры 31.01.2024

Каталонцы прервали серию из неудач.
Сегодня, 21:52
Витор Роке / Getty Images
Витор Роке / Getty Images

В среду, 31 января, в рамках 20-го тура Ла Лиги Барселона принимала Осасуну. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил нападающий каталонцев Витор Роке. Бразилец вышел на поле на 62-й минуте и уже спустя пару десятков секунд замкнул навес в штрафную.

Благодаря данной победе Барселона поднялась на третью строчку турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 47 очков.

В свою очередь на счету Осасуны всего 26 баллов и 12-я строчка в испанском чемпионате.

Статистика матча Барселона - Осасуна 20-го тура Ла Лиги

Барселона - Осасуна 1:0
Гол: Роке, 63

Ожидаемые голы (xG): 2.24 - 0.95
Владение мячом: 68% - 32%
Удары: 16 - 8
Удары в створ: 4 - 1
Фолы: 8 - 11

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона осасуна Ла Лига

Статьи по теме

Хави решил приостановить тренерскую деятельность Хави решил приостановить тренерскую деятельность
Лапорта хочет пригласить в Барселону бывших звезд Лапорта хочет пригласить в Барселону бывших звезд
Хави высказался о потенциальном возвращении в Барселону в будущем Хави высказался о потенциальном возвращении в Барселону в будущем
Президент Барселоны стал посещать тренировки команды после заявления Хави Президент Барселоны стал посещать тренировки команды после заявления Хави
Помочь журналистам

Видео

Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча
Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика22:27
Ответила сопернице: Магучих установила новый рекорд сезона в прыжках в высоту
Европа22:20
Клопп - об уходе из Ливерпуля: Не хочу быть пассажиром
Европа22:00
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Европа21:53
Ювентус арендовал аргентинского хавбека
Европа21:52
Звездный новичок Барселоны принес клубу победу над Осасуной
НБА21:28
Драфт НБА-2024 пройдет в обновленном формате
НБА21:25
Марк Газоль объявил о завершении карьеры
Европа21:07
Де Брюйне впервые с первого тура АПЛ - в старте Ман Сити, Холанд на скамейке после травмы
Европа20:58
Кубок Азии: Бахрейн уступил Япони, Иран прошел Сирию
Европа20:43
Заря подпишет нападающего из португальского чемпионата
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK