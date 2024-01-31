Барселона - Осасуна 1:0: обзор матча и результат игры 31.01.2024
Каталонцы прервали серию из неудач.
В среду, 31 января, в рамках 20-го тура Ла Лиги Барселона принимала Осасуну. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол в данной игре забил нападающий каталонцев Витор Роке. Бразилец вышел на поле на 62-й минуте и уже спустя пару десятков секунд замкнул навес в штрафную.
Благодаря данной победе Барселона поднялась на третью строчку турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 47 очков.
В свою очередь на счету Осасуны всего 26 баллов и 12-я строчка в испанском чемпионате.
Статистика матча Барселона - Осасуна 20-го тура Ла Лиги
Барселона - Осасуна 1:0
Гол: Роке, 63
Ожидаемые голы (xG): 2.24 - 0.95
Владение мячом: 68% - 32%
Удары: 16 - 8
Удары в створ: 4 - 1
Фолы: 8 - 11
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!