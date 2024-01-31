Некогда один из самых перспективных форвардов Италии перешел в середняк Серии А

Итальянская Фиорентина усилила линию атаки, футболистом считавшимся в свое время самым перспективным местным форвардом.

Как сообщает пресс-служба "фиалок", в команду перешел Андреа Белотти из Ромы. 30-летний нападающий стал игроком коллектива Винченцо Итальяно на правах аренды без права выкупа.

В свое время Белотти, являющийся воспитанником Торино, будучи игроком "быков" регулярно был в списке лучших бомбардиров Серии А из-за чего регулярно пребывал на радаре топ-клубов, но его уход состоялся лишь два сезона назад.

В нынешней кампании Андреа и близко не подобрался к числу лучших голеадоров своего чемпионата, имея лишь 3 гола и два ассиста в элитном дивизионе Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!