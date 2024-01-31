iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Некогда один из самых перспективных форвардов Италии перешел в середняк Серии А

Андреа Белотти пополнил стан Фиорентины.
Вчера, 23:46
Андреа Белотти / Getty Images
Андреа Белотти / Getty Images

Итальянская Фиорентина усилила линию атаки, футболистом считавшимся в свое время самым перспективным местным форвардом.

Как сообщает пресс-служба "фиалок", в команду перешел Андреа Белотти из Ромы. 30-летний нападающий стал игроком коллектива Винченцо Итальяно на правах аренды без права выкупа.

В свое время Белотти, являющийся воспитанником Торино, будучи игроком "быков" регулярно был в списке лучших бомбардиров Серии А из-за чего регулярно пребывал на радаре топ-клубов, но его уход состоялся лишь два сезона назад.

В нынешней кампании Андреа и близко не подобрался к числу лучших голеадоров своего чемпионата, имея лишь 3 гола и два ассиста в элитном дивизионе Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома фиорентина Андреа Белотти

Статьи по теме

Рома подпишет конкурента Коваленко Рома подпишет конкурента Коваленко
Манчестер Юнайтед принял решение по Амрабату Манчестер Юнайтед принял решение по Амрабату
Рома объявила о подписании бывшего защитника Манчестер Сити Рома объявила о подписании бывшего защитника Манчестер Сити
Рома обыграла Салернитану, сделав две победы подряд впервые с октября Рома обыграла Салернитану, сделав две победы подряд впервые с октября
Помочь журналистам

Видео

Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча
Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа00:21
Ливерпуль при помощи феноменальной игры своего воспитанника разгромил Челси
Европа00:07
Атлетико "вырвал" победу над Райо Вальекано
Вчера, 23:46
Европа23:46
Некогда один из самых перспективных форвардов Италии перешел в середняк Серии А
Европа23:37
Тоттенхэм удержал волевую победу над Брентфордом
Европа23:28
Манчестер Сити уверенно разгромил Бернли после возвращения Холанда
Европа23:15
Ярмолюк заставил игрока Тоттенгема совершить ужасную голевую ошибку
Европа22:55
Наполи не может согласовать со своим лидером новый контракт
Европа22:50
Одноклубники Ярмолюка потроллили хавбека Тоттенхэма
Легкая атлетика22:27
Ответила сопернице: Магучих установила новый рекорд сезона в прыжках в высоту
Европа22:20
Клопп - об уходе из Ливерпуля: Не хочу быть пассажиром
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK