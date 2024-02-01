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Атлетико - Райо: обзор и результат матча чмепионата Испании

"Матрасники" смогли добыть победу лишь в компенсированное время.
Сегодня, 00:07
Мемфис Депай / Getty Images
Мемфис Депай / Getty Images

В рамках 20-го тура чемпионата Испании Атлетико встретился со своими соседями из пригорода Мадрида, Вальекаса - Райо Вальекано.

Для "матрасников" этот матч выдался неожиданно тяжелым, хотя они и вышли вперед благодаря голу Рейнильдо Мандавы на 35 минуте, но еще до перерыва их соперник счет сравнял.

Коллектив Диего Симеоне не мог завладеть инициативой, играя совершенно на равных со своим оппонентом, но класс футболистов все же взял свое и в компенсированное время хозяева вырвали победу. Автором гола стал Мемфис Депай.

Таким образом, столичный клуб продолжает делить с Барселоной третью строчку, имея по 47 очков, а Райо идет на 13 позиции с 24 очками в активе.

Статистика матча чемпионата Испании Атлетико - Райо Вальекано

Атлетико - Райо Вальекано 2:1

Голы: Рейнильдо, 35, Депай, 90+1 - Альваро Гарсия, 42

 

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