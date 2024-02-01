Реал обзавелся новым спонсором, от которого будет получать 70 млн евро в год
Мадридцы солидно подзаработают.
Реал заключил соглашение с HP, гарантирующее клубу 70 миллионов евро ежегодно. Об этом сообщает издание Marca.
Этот контракт предусматривает размещение логотипа HP на рукавах футболок мадридской команды.
Вместе с уже существующими партнерствами, такими как adidas и Fly Emirates, Реал ожидает общий доход от основных спонсоров в размере почти 260 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что Модрич может завершить карьеру после Евро-2024.
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