Реал обзавелся новым спонсором, от которого будет получать 70 млн евро в год

Реал заключил соглашение с HP, гарантирующее клубу 70 миллионов евро ежегодно. Об этом сообщает издание Marca.

Этот контракт предусматривает размещение логотипа HP на рукавах футболок мадридской команды.

Вместе с уже существующими партнерствами, такими как adidas и Fly Emirates, Реал ожидает общий доход от основных спонсоров в размере почти 260 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Модрич может завершить карьеру после Евро-2024.

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