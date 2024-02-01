iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал обзавелся новым спонсором, от которого будет получать 70 млн евро в год

Мадридцы солидно подзаработают.
Вчера, 23:23
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

Реал заключил соглашение с HP, гарантирующее клубу 70 миллионов евро ежегодно. Об этом сообщает издание Marca.

Этот контракт предусматривает размещение логотипа HP на рукавах футболок мадридской команды.

Вместе с уже существующими партнерствами, такими как adidas и Fly Emirates, Реал ожидает общий доход от основных спонсоров в размере почти 260 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Модрич может завершить карьеру после Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

Статьи по теме

Реал с Луниным обыграл на выезде Хетафе Реал с Луниным обыграл на выезде Хетафе
Лунин будет защищать ворота Реала в матче с Хетафе Лунин будет защищать ворота Реала в матче с Хетафе
Анчелотти выступил с заявлением касаемо игры Гюлера за Реал Анчелотти выступил с заявлением касаемо игры Гюлера за Реал
Победа Месси на церемонии FIFA The Best "открыла глаза" Холанду Победа Месси на церемонии FIFA The Best "открыла глаза" Холанду
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ
Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

НБА01:04
Тейтум: Коби для чемпионства не хватало Газоля, Бостону - Порзингиса
Европа00:57
Бывший хавбек МЮ продолжит карьеру в очень экзотическом месте
Европа00:35
Манчестер Юнайтед обыграл Вулверхэмптон в матче с семью голами
Европа00:20
Милану предложили подписать защитника, права на которого принадлежат Шахтеру
Вчера, 23:53
Европа23:53
Реал с Луниным обыграл на выезде Хетафе
Европа23:40
Закрытие трансферного окна: онлайн-трансляция
Европа23:37
Забарный и Борнмут увезли очко из Лондона, сыграв вничью с Вест Хэмом
Европа23:23
Реал обзавелся новым спонсором, от которого будет получать 70 млн евро в год
Другие страны23:05
Игрока сборной Японии обвинили в сексуальном насилии над двумя женщинами
НБА23:04
Брансон выдал практически рекордный статистический показатель в истории НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK