Бывший хавбек МЮ и "джокер" Моуринью объявил о завершении карьеры

Маруан Феллаини, 36-летний бельгийский полузащитник, завершил свою игровую карьеру. Об этом футболист объявил в соцсетях, оставив послание фанатам.

Последние пять лет хавбек выступал за китайский клуб Шаньдун Тайшань. В феврале у Маруана закончился контракт.

За свою карьеру Феллаини выиграл чемпионат и Суперкубок Бельгии, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Модрич может завершить карьеру после Евро-2024.

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