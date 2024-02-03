Яремчук впервые за пять матчей попал в стартовый состав Валенсии

Украинский нападающий сыграет против Альмерии в Ла Лиге.

В субботу, 3 февраля, Валенсия в матче 23-го тура чемпионата Испании примет на своем поле Альмерию.

Главный тренер "летучих мышей" Рубен Бараха на этот поединок доверил место в стартовом составе своей команды украинскому нападающему Роману Яремчуку.

В последний раз Яремчук попадал в старт Валенсии еще 2 января в матче против Вильярреала, в котором он отличился дебютным голом в чемпионате. После украинец в четырех поединках выходил на замену. Еще одну игру нападающему вовсе пришлось пропустить из-за гриппа.

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Всего в нынешнем сезоне Яремчук провел во всех турнирах 19 матчей и отличился двумя голами.

Матч Валенсия - Альмерия начнется в 15:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Яремчук стал седьмым украинцем, который забивал в чемпионате Испании.

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