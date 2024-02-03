Эвертон - Тоттенхэм 2:2: обзор матча и результат игры 03.02.2024

Дубль Ришарлисона не помог "шпорам" взять три очка в поединке с его бывшей командой.

В субботу, 3 февраля, Эвертон в матче 23-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Тоттенхэм.

"Ириски", уступая после первого тайма, сумели уйти от поражения, вырвав ничью 2:2 в компенсированное к поединку время.

Гости вышли вперед уже на четвертой минуте встречи усилиями Ришарлисона, на что Эвертон по истечении получаса игры ответил результативным ударом Джека Харрисона. Тем не менее еще до перерыва бразилец оформил дубль в противостоянии со своей бывшей командой.

Преимущество Тоттенхэма продержалось до 90+4 минуты, когда Джарред Брентуэйт вырвал для "ирисок" ничью, переправив головой мяч в ворота после подачи со штрафного.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел на игру в старте и провел на поле весь матч.

На данный момент Эвертон занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 19 баллов. Тоттенхэм с 44 очками идет на четвертой позиции.

Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм 23-го тура чемпионата Англии

Эвертон - Тоттенхэм 2:2

Голы: Харрисон, 30, Брентуэйт, 90+4 - Ришарлисон, 4, 41

Ожидаемые голы (xG): 2.64 - 1.03

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 14 - 9

Удары в створ: 5 - 6

Угловые: 9 - 5

Фолы: 8 - 14

Атаки: 126 - 97

Эвертон: Пикфорд - Годфри (Коулман, 75), Тарковски, Брентуэйт, Миколенко - Янг (Шермити, 80), Гарнер, Гейе, Макнил (Доббин, 85) - Харрисон - Калверт-Льюин (Бету, 75)

Тоттенхэм: Викарио - Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи - Хейбьерг (Дрегушин, 89), Бентанкур (Сарр, 64) - Джонсон (Кулушевски, 64), Мэддисон (Скипп, 86), Вернер (Хиль, 86) - Ришарлисон

Предупреждения: Годфри, Гарнер, Доббин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!