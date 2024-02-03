Тухель - о поединке с Байером: Мы должны доказать на поле, что сильнее, а не шуметь до игры

Немецкий специалист заявил, что Бавария должна быть на высоте, чтобы одолеть леверкузенцев.

В рамках 21-го тура чемпионата Германии Бавария в следующее воскресенье, 10 февраля, встретится с Байером.

Наставник мюнхенцев Томас Тухель уже успел поделиться ожиданиями от предстоящей встречи. По словам Тухеля, его подопечные должны не на словах рассказывать, что являются лучшей командой, а доказать это на поле.

"Мы должны быть на высоте, другого пути нет. Мы готовы. У нас есть шанс нанести им первое поражение и обогнать их. Мы отстаем лишь на два очка. Мы должны доказать, что сильнее их на поле, а не шуметь за неделю до игры", - заявил немецкий специалист.

Напомним, что перед очной встречей между лидерами Бундеслиги Бавария одолела Боруссию Менхенгладбах, а Байер одержал победу над Дармштадтом.

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