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Экс-игрок сборной Аргентины объявил о завершении карьеры

Лукас Билья решил "повесить бутсы на гвоздь".
Сегодня, 19:42
Лукас Билья / Getty Images
Лукас Билья / Getty Images

38-летний Лукас Билья решил завершить карьеру. Об этом сообщает аргентинское издание TyC Sports, ссылаясь на слова самого Бильи.

Лукас заявил, что принял это решение из-за семейных обстоятельств.

"Причина была преимущественно семейная. Дети и жена хотели, чтобы я был с их друзьями. Я отложил карьеру в сторону. Я вернулся в Италию с намерением продолжать, я знал, что трансферное окно было немного сжатым, потому что я приехал в августе", - сказал Билья в интервью телеканалу Líbero.

Экс-хавбек находился без клуба с лета после того, как его контракт с Истанбул Башакшехиром подошел к своему окончанию.

Помимо турецкого клуба аргентинец также защищал цвета итальянских Лацио и Милана, бельгийского Андерлехта и Архентинос Хуниорс на Родине.

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