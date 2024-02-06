Болельщик засунул палец в задницу игроку Севильи - на матче присутствовал Тотти
В рамках 23-го тура чемпионата Испании Райо Вальекано на своем поле принимал Севилью.
В первом тайме произошел скандальный эпизод. Фанат домашней команды засунул палец в задницу вингеру Севильи Лукасу Окампосу, когда тот собирался выбросить мяч из аута. Футболист Севильи предъявил претензию болельщику.
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Примечательно, что на матче был легенда Ромы Франческо Тотти. Сын итальянца выступает за молодежную команду Райо Вальекано.
🇮🇹¡Totti, presente en Vallecas!— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 5, 2024
⚽️Su hijo, Cristian Totti, juega en el Juvenil C del Rayo Vallecano.pic.twitter.com/XemJLf9MLM
Матч Райо Вальекано – Севилья завершился со счетом 1:2.
Ранее сообщалось, что звезду Челси заметили в ночном клубе после позора от Вулверхэмптона.
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