Болельщик засунул палец в задницу игроку Севильи - на матче присутствовал Тотти

В рамках 23-го тура чемпионата Испании Райо Вальекано на своем поле принимал Севилью.

В первом тайме произошел скандальный эпизод. Фанат домашней команды засунул палец в задницу вингеру Севильи Лукасу Окампосу, когда тот собирался выбросить мяч из аута. Футболист Севильи предъявил претензию болельщику.

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Примечательно, что на матче был легенда Ромы Франческо Тотти. Сын итальянца выступает за молодежную команду Райо Вальекано.

🇮🇹¡Totti, presente en Vallecas!



⚽️Su hijo, Cristian Totti, juega en el Juvenil C del Rayo Vallecano.pic.twitter.com/XemJLf9MLM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 5, 2024

Матч Райо Вальекано – Севилья завершился со счетом 1:2.

Ранее сообщалось, что звезду Челси заметили в ночном клубе после позора от Вулверхэмптона.

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