Райо Вальекано - Севилья 1:2: обзор матча и результат игры 05.02.2024

В понедельник, 5 февраля, на Эстадио де Вальекас прошел матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором Райо Вальекано принимал Севилью.

Обе команды переживают не лучшие времена, при этом именно хозяева поля располагаются в таблице выше, чем гости, которые до этого поединка имели столько же очков, сколько и Кадис, идущий на 18-м месте.

Андалусийцам удалось слегка исправить свое положение, добыв выездную победу со счетом 2:1.

Главным героем встречи стал форвард Севильи Юссеф Эн-Несири, который оформил дубль еще по итогам первого тайма.

Источник: Getty Images

Сначала марокканец вывел гостей вперед на 19 минуте. В середине первой половины Иси Паласон восстановил паритет, но все тот же Эн-Несири отметился голом в раздевалку, который оказался последним в матче.

Севилья за счет победы поднялась на 15-е место, имея теперь 20 очков - всего на четыре меньше, чем у Райо Вальекано, который идет 13-м.

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Статистика матча Райо Вальекано - Севилья 23-го тура Ла Лиги

Райо Вальекано - Севилья 1:2

Голы: Паласон, 29 - Эн-Несири, 19, 45.

Ожидаемые голы (xG): 1,87 - 1,13

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 22 - 10

Удары в створ: 5 - 6

Фолы: 8 - 10

Райо Вальекано: Димитриевски - Балью (Нтека, 86), Эрнандес, Лежен, Эспино (де Фрутос, 86) - Паласон, Лопес (Креспу, 73), Валентин, Чаваррия (Трехо, 64) - Камельо (Де Томас, 64), Гарсия.

Севилья: Нюланд - Навас (Санчес, 76), Баде, Маркан, Акунья (Ормиго, 54), Окампос - Соу (Торрес, 54), Агуме (Межбри, 82), Сумаре - Эн-Несири, Ромеро (Педроса, 76).

Предупреждения: Креспу - Ромеро, Акунья, Межбри.

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