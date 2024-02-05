Рома - Кальяри 4:0: обзор матча и результат игры 05.02.2024

В понедельник, 5 февраля, в Риме на Стадио Олимпико программу 23-го тура итальянской Серии А закрывали Рома и Кальяри.

Для Даниеле Де Росси эта игра стала третьей официальной во главе "волков". И если в предыдущих случаях его команда не без проблем побеждала с одинаковым счетом 2:1 (даже в товарищеском матче с Аль-Шабабом была победа 2:1), то в этот раз все было куда лучше.

Во многом это было связано с уровнем соперника, ведь в Рим пожаловал Кальяри, который ведет борьбу за выживание. И команда Клаудио Раньери ничего не смогла противопоставить своему более высококлассному оппоненту.

Уже на второй минуте капитан Ромы Лоренцо Пеллегрини вывел свою команду вперед, первым сориентировавшись в штрафной гостей во время подачи с углового.

Источник: Getty Images

Спустя 20 минут Пеллегрини выступил в роли ассистента Пауло Дибалы. Аргентинец же оформил дубль на старте второго тайма, реализовав пенальти. Очень быстро был установлен окончательный счет встречи, когда Дин Хейсен головой замкнул подачу с углового.

Единственным разочарованием для фанатов "джаллоросси" стала травма Анхелиньо, который впервые вышел на поле в футболке Ромы.

За счет победы Рома поднялась на пятую строчку таблицы чемпионата Италии, заработав уже 38 очков. Кальяри же опустился на 18-е место, имея 18 баллов.

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Статистика матча Рома - Кальяри 23-го тура Серии А

Рома - Кальяри 4:0

Голы: Пеллегрини, 2, Дибала, 23, 51 (пен.), Хейсен, 59.

Ожидаемые голы (xG): 3,05 - 0,51

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 20 - 12

Удары в створ: 6 - 3

Фолы: 8 - 12

Рома: Патрисиу - Карсдорп, Манчини, Льоренте (Хейсен, 55), Анхелиньо (Кристенсен, 58) - Кристанте, Паредес, Пеллегрини (Бове, 55) - Дибала (Бальданци, 74), Лукаку, Эль-Шаарави (Залевски, 55).

Кальяри: Скуффет - Доссена (Виола, 62), Мина (Вьетеска, 67), Оберт - Дзаппа, Нандес (Ди Пардо, 75), Прати (Гаэтано, 62), Макумбу, Ацци (Лувумбу, 62) - Петанья, Лападула.

Предупреждения: Паредес - Нандес.

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