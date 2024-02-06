Байер - Штутгарт 3:2 обзор матча и результат игры 06.02.2024

Во вторник, 6 февраля, в рамках четвертьфинала Кубка Германии Байер принимал Штутгарт. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

До 50-й минуты "фармацевты" уступали в один мяч, однако потом подопечные Хаби Алонсо ринулись в атаку в попытках перевернуть ход игры.

Матч походил к концу, когда на табло была результативная ничья, однако на 90-й минуте защитник Джонатан Та вколотил мяч в ворота, отличившись с ассиста Флориана Виртца.

Таким образом, Байер продолжил свою серию без поражений во всех турнирах, пройдя в 1/2 финала Кубка Германии.

Статистика матча Кубка Германии Байер - Штутгарт

Байер - Штутгарт 3:2

Голы: Андрих, 50, Адли, 66, Та, 90 - Антон, 11, Фюрих, 58

Ожидаемые голы (XG): 2.59 - 0.67

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 14 - 11

Удары в створ: 6 - 5

Фолы: 7 - 5

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!