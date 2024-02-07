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Боули нашел замену Почеттино в Испании

Если аргентинца заменять, то, вероятно, Мичелом.
Сегодня, 17:25
Мичел / Getty Images
Мичел / Getty Images

Тодд Боули готов заменить Маурисио Почеттино, пишет teamtalk.

Аргентинский наставник так и не сумел показать результат в клубе, Челси находится на 11-м месте, отставая от первой шестерки на семь очков.

Несмотря на то, что в клубе обещали дать специалисту время, результаты клуба могут вынудить Боули действовать уже сейчас.

В качестве замены американский бизнесмен рассматривает тренера Жироны Мичела, под чьим руководством скромный каталоснкий клуб показывает отменные результаты.

Кроме того, испанец сумел поднять Жироны без серьезных финансовых вливаний, что вселяет надежду в руководство Челси. В клубе ждут, что с их возможностями Мичел сумеет вернуть "синих" в гранды.

Вероятней всего, Мичел захочет доработать сезон до конца, чтобы побороться за чемпионство. Однако существует вариант, при котором Боули убедит испанца перебраться на Стэмфорд Бридж раньше.

Ранее также сообщалось, что в Брентфорде готовы к продаже Тоуни.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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