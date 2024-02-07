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Тренер Брентфорда подтвердил будущую продажу своего лучшего форварда

"Пчелы" готовятся как к уходу игрока, так и существенному пополнению своего банковского счета.
Сегодня, 15:28
Айвен Тоуни / Getty Images
Айвен Тоуни / Getty Images

Форвард Брентфорда Айвен Тоуни практически со 100-процентной вероятностью покинет команду будущим летом.

Именно с таким заявлением выступил главный тренер "пчел" Томас Франк, при этом добавив, что зимой никто не пытался приобрести его подопечного.

"Это довольно очевидно, что летом Айвен Тоуни практически наверняка будет продан. Это нормально, ведь у него остался всего год по контракту с нами. Мы также знаем, чего он стоит, так что мы посмотрим", - цитирует наставника Фабрицио Романо.

"На самом деле зимой у нас было ноль предложений по нему. Но я буду удивлен, если в июле за ним не придет толпа клубов. Я не думаю, что в мире есть много форвардов, которые прямо сейчас лучше Айвена Тоуни".

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На данный момент Transfermarkt оценивает Тоуни в 35 миллионов евро. Напомним, что нападающий пропустил большую часть сезона из-за дисквалификации.

После своего возвращения 27-летний англичанин успел принять участие в двух матчах своей команды, в которых отметился двумя голами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд АПЛ Томас Франк

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