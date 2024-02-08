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Атлетик - Атлетико: обзор и результат матча чемпионата Испании 08.02.2024

Баски одержали важную победу на выезде.
Сегодня, 00:38
Атлетико - Атлетик
Атлетико - Атлетик

В рамках полуфинала Кубка Испании Атлетик на чужом поле встретился с Атлетико.

Обе команды показали достаточно атакующий футбол. Первый шанс был у мадридского коллектива на 16-й минуте после удара Антуана Гризманна.

Менее чем через 10 минут Атлетик ответил после того, как в ворота Яна Облака назначили пенальти. К отметке подошел вингер басков Алекс Беренгер и реализовал 11-метровый.

Во втором тайме обмен острыми моментами продолжился. На удары Антуана Гризманна и Самуэля Лино на 51-й и 52-й минутах соответственно ответили Унай Гомес и Асьер Вильялибре на 61-й и 62-й.

В конце игры уже Атлетико мог претендовать на пенальти, но после просмотра VAR было принято решение не назначать его.

Статистика матча полуфинала Кубка Испании Атлетико - Атлетик 

Атлетико - Атлетик 0:1

Голы: Беренгер, 25

xG: 1.78 - 1.58
Удары:19 - 8
Удары в створ ворот: 4 - 3
Владение мячом: 68% -32%

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