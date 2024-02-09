Боруссия Д - Фрайбург: результат матча

В пятницу, 9 февраля, дортмундская Боруссия принимала дома Фрайбург.

Хозяева сразу забрали игру под контроль, но не торопились атаковать, при этом в первые 20 минут Мален имел два отличных момента, один из которых сумел реализовать с паса Фюллькруга. А на последних минутах первого тайма немецкий форвард снова откатил Малену, позволив тому оформить дубль.

Во втором тайме "шмели" решили сыграть еще агрессивней, чтобы закончить игру, и только суперсейвы Атуболу не позволили хозяевам оформить разгромный счет. В течение всего второго тайма Боруссия давила, но забить еще раз удалось лишь в самом конце, Фюллькруг нашел момент и для себя.

Статистика матча Боруссия Д - Фрайбург чемпионата Германии

Боруссия Д - Фрайбург 3:0

Голы: Мален, 16, 45+7, Фюллькруг, 87

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 17 - 6

Удары в створ: 8 - 3

Фолы: 12 - 7

Атаки: 95 - 100

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