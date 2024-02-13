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Тен Хаг попросил руководство купить ему летом забивного форварда

Вероятно, Манчестер Юнайтед попробует подписать Лаутаро Мартинеса.
Сегодня, 12:35
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Эрик тен Хаг обратился к руководству клуба с просьбой купить летом забивного форварда, утверждает teamtalk.

Несмотря на то, что Расмус Хейлунд наконец стал давать результат, нидерландский тренер хочет уже состоявшегося форварда, который будет стабильно забивать.

Скорее всего, выбор МЮ пал на Лаутаро Мартинеса, который летом может оказаться доступным.

Дело в том, что Интер и нападающий не могут договориться о новом контракте, и если ситуация не изменится до лета, "нерадзурри" могут пойти на продажу Лаутаро.

Трансфермаркт оценивает аргентинского нападающего в 110 млн евро. В текущем сезоне у Мартинеса 22 гола в 30 матчах.

Ранее также сообщалось, что хавбек Челси опроверг слухи о своем уходе из клуба.

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