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Хавбек Реала отпраздновал гол в ворота РБ Лейпциг в стиле травмированного Беллингема

Браим Диас отдал должное своему партнеру.
Вчера, 23:44
Браим Диас / Getty Images
Браим Диас / Getty Images

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Реал на выезде встречается с РБ Лейпциг.

На 48-й минуте мадридцы вышли вперед благодаря голу Браима Диаса, который получил возможность выйти в старте из-за повреждения англичанина Джуда Беллингема.

Браим отдал должное своему травмированному партнеру, отпраздновав гол в стиле, который уже стал его "визитной карточкой" и прочно ассоциируется именно с английским хавбеком.

Напомним, ранее в стиле Джуда свою победу над российской теннисисткой на Australian Open отпраздновала Марта Костюк.

Ранее ISPORT рассказывал об истории празднования Беллингема

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