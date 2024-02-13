Хавбек Реала отпраздновал гол в ворота РБ Лейпциг в стиле травмированного Беллингема

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Реал на выезде встречается с РБ Лейпциг.

На 48-й минуте мадридцы вышли вперед благодаря голу Браима Диаса, который получил возможность выйти в старте из-за повреждения англичанина Джуда Беллингема.

Браим отдал должное своему травмированному партнеру, отпраздновав гол в стиле, который уже стал его "визитной карточкой" и прочно ассоциируется именно с английским хавбеком.

🤔 It's giving déjà vu vibes... pic.twitter.com/vrR8forJc0 — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 13, 2024

Напомним, ранее в стиле Джуда свою победу над российской теннисисткой на Australian Open отпраздновала Марта Костюк.

Ранее ISPORT рассказывал об истории празднования Беллингема

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