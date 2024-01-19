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Футбол

Украинская теннисистка отпраздновала победу над россиянкой "в стиле Беллингема"

Марта Костюк повторила свое лучшее достижение на турнирах Большого Шлема.
Сегодня, 13:13
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

В рамках третьего раунда Australian Open украинка Марта Костюк встретилась с россиянкой Элиной Аванесян.

Нашей спортсменке пришлось изрядно повозиться с представительницей страны-террориста, однако, в напряженной борьбе Марта все же добыла победу по итогам трех сэтов.

Украинка после тяжелого поединка спокойно отпраздновала победу, приподняв руки вверх, что некоторые пользователи соцсетей сочли отсылкой на празднование, которое в этом сезоне популяризировал хавбек Реала Джуд Беллингем.

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Стоит отметить, что двоюродные братья Костюк Мирослав и Вадим Славовы профессионально занимались футболом. Оба преимущественно играли за австрийские клубы, однако, у Мирослава был период выступлений за донецкий Металлург, а у Вадима за Арсенал из Белой Церкви.

Примечательно, что для Марты выход в четвертый раунд Australian Open - лучшее достижение во взрослой карьере на данном турнире и повторение лучшего результата на всех турнирах серии Большого Шлема.

Напомним, что в 1/8 финала теннисистка снова встретится с россиянкой.

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