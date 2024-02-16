Манчестер Юнайтед договорился с городскими властями о "восстановлении территории" вокруг Олд Траффорд

Процесс может привести как к реконструкции старого стадиона, так и постройке новой арены.

Планы сэра Джима Рэтклиффа относительно Манчестер Юнайтед делают новый шаг после последнего заявления местного совета.

Как сообщает Manchester Evening News, в пятницу, 16 февраля, городской совет Траффорда объявил, что разрабатываются "амбициозные" планы по восстановлению территории вокруг Олд Траффорд.

Стороны договорились всего через несколько дней после того, как компания INEOS, принадлежащая Рэтклиффу, получила одобрение на приобретение 25% акций Манчестер Юнайтед

Заявление совета приведет к восстановлению территории вокруг Олд Траффорд в ближайшие годы и может привести к реконструкции самого стадиона.

Однако реконструкция стадиона вместимостью 75 000 человек может оказаться затруднительной из-за близлежащей железнодорожной линии.

Хотя информация совета будет сосредоточена на территории вокруг стадиона, планы также коснутся самого Олд Траффорд.

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В объявлении говорится, что реконструкция создаст "высококачественную среду для Манчестер Юнайтед", поскольку они разрабатывают свои планы по созданию футбольного стадиона "мирового класса".

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