Атлетико - Лас-Пальмас 5:0: обзор матча и результат игры 17.02.2024

В субботу, 17 февраля, мадридский Атлетико в рамках 25-го тура испанской Ла Лиги принимал на своем поле Лас-Пальмас.

Подопечные Диего Симеоне сумели с разгромным счетом одолеть середняка чемпионата, обыграв соперника 5:0.

В первом тайме дубль оформил Маркос Льоренте, во второй половине встречи также двумя результативными ударами отличился Анхель Корреа, а под конец встречи точку в разгроме поставил Мемфис Депай.

Атлетико набрал 51 пункт и вышел на третье место, сравнявшись по очкам с Барселоной, у которой на один сыгранный матч меньше. Лас-Пальмас с 35 баллами занимает восьмую позицию.

Статистика матча Атлетико - Лас-Пальмас 25-го тура чемпионата Испании

Атлетико - Лас-Пальмас 5:0

Голы: Льоренте, 15, 20, Корреа, 47, 62 (пен.), Депай, 87

Ожидаемые голы (xG): 2.05 - 0.08

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 13 - 11

Удары в створ: 7 - 2

Угловые: 3 - 5

Фолы: 19 - 9

Атаки: 96 - 96

Атлетико: Облак - Молина (Витсель, 64), Савич, Хименес, Рейнилду - Сауль Ньегес, Коке, Барриос (Вермерен, 71), Лино (Рикельме, 63) - Корреа, Льоренте (Де Пауль, 64).

Лас-Пальмас: Вальес - Суарес, Коко, Мармол, Кардона (Синкгравен, 74) - Марвин, Хави Муньос, Перроне (Молейро, 58), Родригес, Рамирес (Кардона, 58) - Эль Хаддади (Пехиньо, 81).

Предупреждения: Молина, Ньигес - Перроне.

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