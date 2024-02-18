Анчелотти - о ничьей с Райо: Было непросто искать идеи в этом матче

Карло считает, что его команда играла ниже своего уровня после пропущенного.

В рамках 25-го тура чемпионата Испании Реал не смог победить Райо Вальекано.

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал результат поединка.

"Мы не начали матч хорошо, но это продолжалось недолго. Затем мы забили и могли забить еще. До пенальти мы играли хорошо, а потом все изменилось. Это был другой матч со многими единоборствами, и было непросто искать идеи. Ничья не радует нас.

Я не говорил с четвертым арбитром об удалении Карвахаля. Мне объяснили, что не каждое хватание карается карточкой. Я считаю, что судейство было хорошим.

Ожидаю ли я критики? Как я должен отвечать на это? Здесь мы должны выигрывать в каждой игре. Но чтобы выиграть Ла Лигу, нужно не проиграть те матчи, которые вы не можете выиграть. Я думаю, что это важный шаг, чтобы выиграть чемпионат", - сказал Анчелотти.

Отметим, что Реал опережает Жирону на 6 пунктов, но у каталонцев матч в запасе. Коллектив Мичела завтра, 19 февраля, сыграет против Атлетика Бильбао.

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