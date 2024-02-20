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Один из лидеров Байера высказался о возможном переходе в Ливерпуль

Фримпонг с уважением отнесся к интересу со стороны "красных".
Сегодня, 19:20
Джереми Фримпонг / Getty Images
Джереми Фримпонг / Getty Images

Защитник Байера Джереми Фримпонг оценил возможный переход в Ливерпуль.

"Великий клуб, с историей. Было бы здорово. Кто знает, что случится в будущем", - приводит слова нидерландца издание Liverpool Echo.

Напомним, контракт Фримпонга с Байером рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне на счету 23-летнего фулбека семь голов и шесть ассистов в 21-м матче Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что защитник Байера почти повторил результативный рекорд клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль байер Джереми фримпонг

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