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В Сантосе готовят план по возвращению Неймара

Бразилец может перейти в родной клуб.
Вчера, 22:55
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Президент Сантоса высказался о возможном возвращении Неймара в клуб.

"Это зависит не от нас. Сантос внимательно следит за ситуацией Неймара. У него двухлетний контракт с Аль-Хилялем, была серьезная травма, и я не знаю, продлит ли он соглашение".

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"Из нашей беседы с Неймаром я понял, что такой вариант возможен. Мы внимательно следим за переговорами, чтобы выяснить, когда он будет свободен и готов вернуться в Бразилию. В таком случае мы подготовим проект по его возвращению. Все зависит не только от Сантоса, также это зависит и от желания игрока", – заявил Марсело Тейшейра в интервью Globo Esporte.

Напомним, Неймар является воспитанником Сантоса, выступая за основную команду с 2009 по 2013 год.

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