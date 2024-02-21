Центрбек Боруссии Д - о пенальти в игре с ПСВ: Это какой-то прикол

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ благодаря голу с пенальти ушел от поражения в матче с Боруссией Дортмунд.

Матс Хуммельс, после фола которого и назначали 11-метровый, раскритиковал это решение бригады арбитров.

"Twitter хочет этого - Twitter получает это. Это не пенальти, а какой-то прикол. Опять.

Я не могу поверить, что такие решения, как сегодня, или против Челси или ПСЖ могут быть приняты, когда есть VAR", - написал Хумелльс в своем аккаунте в вышеупомянутой соцсети.

Напомним, что на ISPORT доступен видеообзор матча ПСВ - Боруссия Дортмунд, просмотрев который вы можете определиться, справедливо ли назначили пенальти в ворота "шмелей".

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