ПСВ - Боруссия Дортмунд: видео голов и обзор матча Лиги Чемпионов 21.02.2024

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ на своем поле встретился с Боруссией Дортмунд.

Эйндховенцы при поддержке своих трибун были более активны и упустили несколько голевых моментов, но в то же время и пропустили после удара Доньелля Малена.

Во втором тайме коллектив Петера Боса смог отыграться благодаря поставленому пенальти в ворота "шмелей". К 11-метровой отметке подошел Люк де Йонг и реализовал "приговор".

Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов ПСВ - Боруссия Дортмунд.

ПСВ - Боруссия Дортмунд 1:1

Голы: де Йонг, 56 пенальти - Мален, 24

Ожидаемые голы (XG): 1.62 - 1.00

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 14 - 9

Удары в створ: 4 - 5

Фолы: 8 - 13

ПСВ: Бенитес, Тезе, Боскальи, Схаутен, Дест, Обиспо, Верман, Тилльман, Сайбари (Мауро Жуниор, 83), Лосано (Пепи, 75), Бакайоко, де Йонг.

Боруссия: Майер, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Ройс (Брандт, 62), Забитцер, Джан, Мален (Озджан, 82), Санчо (Вольф, 68), Фюллькруг (Мукоко, 82).

Предупреждения: Лосано (22), Матсен (42), Шлоттербек (45).

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